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Demet Şener ve Cenk Küpeli el ele...

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Yakın zaman önce Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. Kameraları gören çift, samimi halleriyle adeta düşman çatlattı.

İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı.

Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, dün ilk kez el ele görüntülendi.

Uçankuş'un haberine göre; bir mekandan çıkarken görüntülenen aşıklar, kameraların önüne el ele çıkarak deyim yerindeyse düşman çatlattı.

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İDDİALARI DUYMAMAZLIKTAN GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin nişanlı olduğu iddia edilmişti. Cenk Küpeli cephesi bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Muhabirler, Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftine hakkında çıkan iddiaları hatırlattı. Ünlü çift, haklarında çıkan iddiaları duymamazlıktan geldi ve araçlarına binerek gözlerden kayboldu.

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Demet Şener Demet Şener Cenk küpeli

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