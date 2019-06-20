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Demet Şener ve Cenk Küpeli evleniyor! Hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Bir süredir Cenk Küpeli ile sevgili olan Demet Şener evlenmeye karar verdi. Şener hamilelik iddialarına "Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun" dedi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli evleniyor! Hamile mi?

Demet Şener, boşandıktan 15 gün sonra eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelen Şener bu iddiaları yalanlamıştı. Şener'in şimdi de Cenk Küpeli evlilik kararı aldığı iddia ediliyor.

Şener bugün gündeme gelen bu iddiaları dolaylı olarak onayladı. Şener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim; kocaman sevgiler hepinize" dedi.

Şener daha sonra ise sürpriz kararıyla ilgili 2. Sayfa programına şunları söyledi:

"Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak. Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum."

Demet Şener, iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olan 11 yıllık evliliğini geçen mart ayında bitirmişti.

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