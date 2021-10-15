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Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Scout LaRue Willis’den olay klip!

15.10.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Moore ve Bruce Willis'in şarkıcı kızı Scout LaRue Willis, Love Without Possession şarkısı için yeni bir müzik videosu yayınladı. 30 yaşındaki şarkıcı, klibinde çırılçıplak kamera karşısına geçti.

Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Scout LaRue Willis’den olay klip!

Demi Moore ve Bruce Willis'in şarkıcı kızı Scout LaRue Willis, Love Without Possession adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. 4 dakikalık klibinin neredeyse tamamında çıplak olan genç kız göğüslerini siyah uzun saçlarıyla örttü.

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Scout LaRue Willis, şarkısıyla ilgili duygularını Instagram hesabından paylaştığı bir postla dile getirdi.

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Willis, ''Bu şarkıyı 2016'da derin bir kalp kırıklığı, umut, kafa karışıklığı, hassasiyet ve büyümenin ortasında yazdım.'' dedi. Willis, ''Gerçek zamanlı olarak yaşadığım bir hikayeyi anlatarak, sadece sanatın yapabildiği gibi acımın kenarlarını yumuşatarak bana şefkatli bir arkadaş gibi eşlik etti.'' diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Moore
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