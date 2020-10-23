Demi Rose 15 milyon takipçiye ulaştı seksi pozlar verdi

Instagram paylaşımlarıyla ünlendikten sonra podyum dünyasına adım atan Demi Rose, çekimlerden arta kalan zamanlarda da sık sık denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Rose bu anları da sosyal medyasından paylaşarak dikkat çekiyor. Neredeyse her anını paylaşan Rose son zamanlarda Maldivler'de zaman geçiriyor. Burada çekimlerden ve yaptığı keyiflerden paylaşımlarını yapan Demi Rose son olarak da 15 milyon takipçisinin olması şerefine seksi pozlar verdi.

Takipçi sayısının artışı sebebiyle tek barça dantelli siyah mayosuyla poz veren Rose takipçilerine teşekkür etti. Rose açıklamasında şunları söyledi:



"Cennet zihninizdedir. 15 milyon olduk. Şaşkınım. Instagram'a ilk giriş yaptığımda ve modellik yapmaya başladığımda şu an ki gibi harika insanlara sahip olacağım asla aklıma gelmemişti."



