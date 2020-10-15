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Demi Rose küçük kırmızı bikinisiyle Maldivler'i yaktı geçti

15.10.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Demi Rose küçük kırmızı bikinisiyle Maldivler'i yaktı geçti

Instagram’ın hayatımıza kattığı isimlerden biri olan Demi Rose, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Maldivler'de olan Rose küçük kırmızı bikinisiyle nefes kesti.

Instagram yıldızı Demi Rose, Londra’nın yeniden karantina altına alınmasıyla birlikte soluğu Maldivler’de aldı. 25 yaşındaki model, sahile yakın havuzlu villasından yaptığı paylaşımlarla ilgi toplamaya devam ediyor.

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Kırmızı, dar, üçgen bikiniyle havuz başından ve plajdan fotoğraflar paylaşan genç kadın, kalçalarını ön plana çıkarmayı ihmal etmedi. Sosyal medya fenomeni, sırtı kameraya dönük fotoğrafı ise çok kısa sürede on binlerce beğeni topladı.

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Lüks yaşam tarzı ve pahalı tatilleriyle ön plana çıkan Demi Rose, 2018'in sonunda babası Barrie Mawby'yi 2019’da ise annesi Christine'i kaybetti. Demi kısa süre önce, her iki ebeveynini de kaybettikten sonra bu yıl akıl sağlığı ile mücadele ettiğini açıkladı.

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Dünya İntiharı Önleme Günü'nde akıl sağlığı farkındalığını artırmak amacıyla Sky News’ta bir programa konu olan Demi, yaşadıklarını içtenlikle anlattı. Demi Rose: 'Harika arkadaşlarım var ve meditasyon yapıyorum. Çok inancım var, bu yüzden dua ediyorum ve şifa arıyorum' dedi.

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Ah ulen rıza ahhh

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