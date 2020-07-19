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Demi Rose, bikinili paylaşımıyla beğeni rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 08:30 | Son Güncelleme

Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan Demi Rose pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Ünlü model bikinili fotoğrafıyla yarım milyondan fazla hayranının gönlünü çaldı.

Demi Rose, bikinili paylaşımıyla beğeni rekoru kırdı

Ünlü model Demi Rose, bikinili paylaşımıyla beğeni rekoru kırdıSosyal medyada ünlü olduktan sonra podyum dünyasına adım atan ve son dönemin en çok konuşulan kıvrımlı modellerinden olan Demi Rose beğeni rekoru kırdı.

Demi Rose Mawby 'celebrity' dünyasında yıldızı hızla yükselen genç bir model. Milyonları bulan takipçi kitlesiyle ve dünyaca ünlü rapçi 'Tyga' ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile ününe ün katmıştı.

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Şimdilerde büyük beden modellik yapan ve aranan modeller arasına giren Rose paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Rose yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Instagram yıldızının bikinisiyle verdiği poz olay oldu.
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Ünlü modelin pozunu kısa sürede yarım milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı beğendi.
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Daha sonra Kylie Jenner'in eski sevgilisi Tyga ile birlikte olmuş, Amerika ve İngiltere'de uzun süre gündemi meşgul etmiştir. Rose'un Instagram'da 14 milyon takipçisi bulunuyor.

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