Demi Rose, Burning Man karelerini paylaştı! Göğüslerini zar zor kapadığı tarzı olay oldu

Her yıl Nevada’daki Black Rock Çölü’nde düzenlenen ve 9 gün süren tekno müzik ve sanat festivali Burning Man (Yanan Adam)'e ünlü isimler de akın ediyor. Ancak bu sene festival ABD’yi vuran Hilary Kasırgası’nın getirdiği şiddetli yağışın, sel ve çamura sebep olmasının ardından eziyete döndü.

Büyük sorunların yaşandığı festivalde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen ve model Demi Rose da vardı. Her yıl festivalden iddialı pozlarını paylaşan model bu yıl da festivalde oldukça cesurdu.

Göğüslerini zar zor kapatan kırmızı bikinisiyle alanda pozlar veren Rose paylaşımlarına "Fırtınadan önce" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.



"Dünyadaki en sevdiğim yerlerden biri" dediği festivalden pozlarını paylaşan Demi Rose hayranlarından büyük ilgi gördü. Çünkü model bir süredir yine sosyal medya detoksu yapıyor gibiydi.



