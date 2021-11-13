Demi Rose deri pantolonlu paylaşımıyla kendine hayran bıraktı

Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf ve videolarla adını dünyaya duyurmayı başaran Demi Rose, 19 milyona yakın takipçisi için neredeyse her gün yeni fotoğraflar paylaşıyor. Kendisine OnlyFans hesabı da açan Rose, hayranları için en özel fotoğraf ve videolarını para karşılığı satıyor.

26 yaşındaki model, bu sefer alışılmışın aksine beyaz tişört ve deri pantolonuyla oldukça sade bir şekilde hayranlarının karşısına çıktı. Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen güzel isim, göğüs dekolteli bluzu ve deri pantolonlu kombiniyle hayranlarından tam puan aldı.

Kombini haricinde Demi Rose’un makyajı da çok beğenildi. Genelde doğal renkleri tercih eden İngiliz güzel, bu sefer çarpıcı göz makyajıyla ön plana çıktı. Demi Rose’un son paylaşımı 240 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.



