Demi Rose için sınır kalmadı! Açıldıkça açıldı

Demi Rose için sınır kalmadı. Instagram'da ne ne kadar şikayet yağsa da kuralları çiğnemeyecek şekilde müstehcen paylaşımlar yapan Rose yine kıvrımlarını sergiledi.

26 yaşındaki model ve fenomen "Dalgaları yakalayın" notuyla üstsüz pozunu paylaştı. Rose bununla da kalmadı ve transparan pantolonuyla yüzü koyun yattığı anlar takipçilerinin beğenisine sundu.

Sınır tanımayan ünlü isim şikayet alsa da hayranları tarafından çok beğeniliyor. Rose takipçileri tarafından "Dünyanın en seksi kadını" olarak yorum alıyor.



