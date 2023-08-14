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Müge Anlı eşiyle birlikte Fenerbahçe maçında ortaya çıktı

14.08.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemden düşmeyen programı sezon finali yapınca gözlerden uzak dinlenen Müge Anlı geçtiğimiz gün Fenerbahçe maçında ortaya çıktı. Anlı'ya maçta eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu eşlik etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, gündüz kuşağı programlarının aranan isimlerinden biri. Her programı olay olan Müge Anlı sezonun yorgunluğunu gözlerden uzak hayatında atıyordu.

Özel hayatıyla çok gündemde olmayı tercih etmeyen Anlı sezon açılışına yakın Fenerbahçe maçında görüntülendi.

Her attığı adım gündem olan Müge Anlı, her ne kadar özel hayatıyla konuşulmak istemese de İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla yaptığı evlilik çok konuşulmuştu.

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Eşiyle görünmeyi tercih etmeyen Anlı, son olarak eşini de yanına alarak Fenerbahçe maçına gitti. Anlı, maçı eşiyle birlikte tribünde izledi. Uzun zamandır eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla net bir şekilde görüntülenmeyen Anlı'nın maç izlerken çekilen anları sosyal medyada çok konuşuldu.


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Müge Anlı fenerbahçe evlilik

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