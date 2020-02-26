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Demi Rose mini bikinisiyle bisiklette!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 09:55 | Son Güncelleme

Sosyal medyada ünlü olduktan sonra podyum dünyasına adım atan ve son dönemin en çok konuşulan kıvrımlı modellerinden olan Demi Rose minicik pembe bikinisiyle bisiklete bindi.

Demi Rose mini bikinisiyle bisiklette!

Instagram paylaşımları sayesinde şöhrete ulaşan model Demi Rose yine sosyal medyayı salladı. Kıvrımlı model Instagram paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Minicik bir pembe bikini giyen Demi Rose o haliyle bisiklete bindi.

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Rose o onlarını da hesabından paylaştı. Güneşin tadını çıkaran Rose gördüğü bir tavşanı da alıp sevmeyi ihmal etmedi ve fotoğraflarına da "Bisikletler ve tavşanlar!" notunu düştü.

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Rose geçtiğimiz gün de alışveriş tarzıyla dikkat çekmişti.

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Üstüne sadece spor sütyeni ve altına da yırtık bir kot pantolon giyen Rose, elindeki içeceğiyle paparazzilere poz vermeyi de ihmal etmemişti.

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