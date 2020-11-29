Demi Rose minik yeşil neon bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Pandemi artık onun umurunda değil! Maldivler'de tatil yapan Demi Rose arka arkaya yaptığı paylaşımlarla olay oluyor.

Sosyal medya hesabından iç çamaşırlı ya da daha müstehcen fotoğraflarla dolduran ünlü isim yine hayranlarını şaşırtmadı.

Müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken 25 yaşındaki model, minik yeşil neon bikiniyle sansasyonel kıvrımlarını sergilerken hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Instagram'da nasıl paylaşım yapacağı konusunda ustalaşan Demi Rose hayranlarının beğenisini topluyor.



