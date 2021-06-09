Demi Rose nefes kesti! Daha önce böyle bir dekolte görmediniz

Demi Rose, birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram sayesinde adını dünyaya duyurmayı başaran genç model geçtiğimiz günlerde erotik site OnlyFans’a katıldığını duyurmuştu. Instagram’da yaptığı marka anlaşmalı gönderileri sayesinde kazancına kazanç katan İngiliz isim, bu sefer sarı kadife bir elbiseyle takipçilerinin karşısına çıktı.

DEMİ ROSE NEFES KESTİ

26 yaşındaki yıldız, derin göğüs ve neredeyse kasıklarına kadar uzanan bacak yırtmacıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. Ibiza’da çekilen fotoğrafına Demi Rose’un hayranları beğeni yağdırdı.



