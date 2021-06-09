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Demi Rose nefes kesti! Daha önce böyle bir dekolte görmediniz

09.06.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında hayran kitlesi olan Instagram fenomeni ve model Demi Rose, yine çarpıcı bir pozla hayranlarının karşısına çıktı. Derin göğüs dekoltesinin yanı sıra neredeyse kasıklarına kadar uzanan bacak yırtmacıyla Instagram’ın ateşini yükseltti.

Demi Rose nefes kesti! Daha önce böyle bir dekolte görmediniz

Demi Rose, birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram sayesinde adını dünyaya duyurmayı başaran genç model geçtiğimiz günlerde erotik site OnlyFans’a katıldığını duyurmuştu. Instagram’da yaptığı marka anlaşmalı gönderileri sayesinde kazancına kazanç katan İngiliz isim, bu sefer sarı kadife bir elbiseyle takipçilerinin karşısına çıktı.

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DEMİ ROSE NEFES KESTİ

26 yaşındaki yıldız, derin göğüs ve neredeyse kasıklarına kadar uzanan bacak yırtmacıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. Ibiza’da çekilen fotoğrafına Demi Rose’un hayranları beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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