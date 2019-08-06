Demi Rose tatile doymadı

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken genç manken, Mikonos ve Es Vedra'nın ardından şimdi de Bali'de tatilin tadını çıkarıyor.

24 yaşındaki güzel, Endonezya'ya bağlı ünlü adada denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Demi Rose tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Genç model, yayınladığı son karelerle de adından söz ettirmeyi başardı.

Demi Rose, Bali'den önce İspanyol adası Es Vedra ve Yunan adası Mikonos'ta tatil keyfi yaptı.



