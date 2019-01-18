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Deniz Akkaya: 'Adamın enerjisini çeken bir tipim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 00:45 | Son Güncelleme

Eski manken Deniz Akkaya, kendisini herkesle ve her şeyle kıyasladığını söyledi.

Deniz Akkaya: 'Adamın enerjisini çeken bir tipim'

Sunuculuğunu Aslı Şafak’ın üstlendiği Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Deniz Akkaya ilginç açıklamalarda bulundu. "Bu ışıltılı dünyaya yarışarak girdim. Kendimi var ettiğim her şey yarış üzerine kurulu" diyen Akkaya, özel hayatında da kıskanç bir insan olduğunu belirterek, son erkek arkadaşının kendisine, "Senin kadar çok sofistike bir insanla birlikte olmak istemiyorum" dediğini aktardı. Akkaya, "Bende çok fazla irdeleme huyu var. Adamın enerjisini çeken bir tipim" diye konuştu.

Bu güne kadar 'inanılmaz büyük sınavlardan geçtiğini' söyleyen ve şımarık olduğunu belirtti 20'li yaşlarının sonunda her gün haberi yapılan bir kadın olduğunu ifade eden Akkaya, bu süreçte, o güne kadar 'savaşmak' zorunda kalmadığı pek çok duygu ve olaylar yaşadığını aktardı. Akkaya, "Bir madende çalışan işçinin derdiyle benim derdim bir olamaz. Biraz da hayata böyle bakmak lazım. Kendim, Deniz olarak sınavlarım o dönem çok zorluydu. Bugün bakıyorum iyi ki öyle olmuş. O şer dediğim şeyler iyi ki dediğim şeylere dönüşmüş" sözlerini sarf etti.

'HER ŞEYLE YARIŞIR, HER ŞEYLE KENDİMİ KIYASLARIM'
Deniz Akkaya'nın açıklamaları şöyle:
"Ben çok yarışçıl bir karakterim. Her şeyle yarışırım. Bu kıskançlık değil. Her şeyle kendimi kıyaslarım. Son iki senedir kendimle büyük bir yarışa girdim. En büyük yarış şu, derdiniz kendiniz olmaya başladığınız zaman etraf sizi ilgilendirmiyor o zaman ışık saçıyorsunuz. Başkasını kıskandığınız zaman eksik hedef oluyor. Ben her zaman teşekkürle geçtim. Eve geldiğimde ağlardım neden takdir almadım diye. Hep derdim vardı. Bir şeylerle yarıştım. Sonra yarışmaya girdim zaten. Bu ışıltılı dünyaya da yarışarak girdim. Kendimi var ettiğim her şey yarış üzerine kurulu. Kalpten yürekten söylüyorum özel hayatımda vardır, kıskanç bir tipim ben. Fazla sahiplendiğim için. Kadınsal kıskançlığım yoktur.

'ADAMIN ENERJİSİNİ ÇEKEN BİR TİPİM'
"Son erkek arkadaşım benden ayrılırken şunu söyledi. 'Ben senin kadar çok sofistike bir insanla birlikte olmak istemiyorum.' Bende çok fazla irdeleme huyu var. Adamın enerjisini çeken bir tipim. Fazla irdelemek. Film seyrederken, kitap okurken yorarım. Yorucu bir tipim.

'HAYATIMDA YUNAN HEYKELİ GİBİ ADAMLAR OLMADI'
"Kafaları çalışan insanlar seçmeye çalıştım. Yunan heykeli gibi insanlar olmadı benim hayatımda. Kafayla bozmuş insanlar… Onların bile dengesini bozduğum için. Övünerek söylemiyorum. Maalesef benim tarzım böyle. Bununla barışmayı öğrendim. Benim kendimin yarattığım problemlerimin de olduğu 40 yaşında yani geçen sene oldu. Ben baktığınızda zor bir insanım. Kişinin söylediği kelimelere inanmayan, 'arka bahçesinde başka bir şeyler mi söyleyen' diye düşünen bir insanım.
"Annem teşekkür getirdiğimde neden takdir getirmedin demiştir"


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