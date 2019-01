Deniz Akkaya: 'Adamın enerjisini çeken bir tipim'

'HER ŞEYLE YARIŞIR, HER ŞEYLE KENDİMİ KIYASLARIM'

Deniz Akkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Ben çok yarışçıl bir karakterim. Her şeyle yarışırım. Bu kıskançlık değil. Her şeyle kendimi kıyaslarım. Son iki senedir kendimle büyük bir yarışa girdim. En büyük yarış şu, derdiniz kendiniz olmaya başladığınız zaman etraf sizi ilgilendirmiyor o zaman ışık saçıyorsunuz. Başkasını kıskandığınız zaman eksik hedef oluyor. Ben her zaman teşekkürle geçtim. Eve geldiğimde ağlardım neden takdir almadım diye. Hep derdim vardı. Bir şeylerle yarıştım. Sonra yarışmaya girdim zaten. Bu ışıltılı dünyaya da yarışarak girdim. Kendimi var ettiğim her şey yarış üzerine kurulu. Kalpten yürekten söylüyorum özel hayatımda vardır, kıskanç bir tipim ben. Fazla sahiplendiğim için. Kadınsal kıskançlığım yoktur.

'ADAMIN ENERJİSİNİ ÇEKEN BİR TİPİM'

"Son erkek arkadaşım benden ayrılırken şunu söyledi. 'Ben senin kadar çok sofistike bir insanla birlikte olmak istemiyorum.' Bende çok fazla irdeleme huyu var. Adamın enerjisini çeken bir tipim. Fazla irdelemek. Film seyrederken, kitap okurken yorarım. Yorucu bir tipim.