Deniz Akkaya: 'Adamın enerjisini çeken bir tipim'

Sunuculuğunu Aslı Şafak’ın üstlendiği Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Deniz Akkaya ilginç açıklamalarda bulundu. "Bu ışıltılı dünyaya yarışarak girdim. Kendimi var ettiğim her şey yarış üzerine kurulu" diyen Akkaya, özel hayatında da kıskanç bir insan olduğunu belirterek, son erkek arkadaşının kendisine, "Senin kadar çok sofistike bir insanla birlikte olmak istemiyorum" dediğini aktardı. Akkaya, "Bende çok fazla irdeleme huyu var. Adamın enerjisini çeken bir tipim" diye konuştu.

Bu güne kadar 'inanılmaz büyük sınavlardan geçtiğini' söyleyen ve şımarık olduğunu belirtti 20'li yaşlarının sonunda her gün haberi yapılan bir kadın olduğunu ifade eden Akkaya, bu süreçte, o güne kadar 'savaşmak' zorunda kalmadığı pek çok duygu ve olaylar yaşadığını aktardı. Akkaya, "Bir madende çalışan işçinin derdiyle benim derdim bir olamaz. Biraz da hayata böyle bakmak lazım. Kendim, Deniz olarak sınavlarım o dönem çok zorluydu. Bugün bakıyorum iyi ki öyle olmuş. O şer dediğim şeyler iyi ki dediğim şeylere dönüşmüş" sözlerini sarf etti.