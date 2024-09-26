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Deniz Akkaya babasını kaybetmişti! Ölümü bile ona olan kızgınlığını geçiremedi! "Beni çok üzdün"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.09.2024 19:39
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Deniz Akkaya babasını kaybetti. Ünlü mankenin kaptan olduğu bilinen babası Muzaffer Akkaya hayata gözlerini yumdu. Kızının velayeti konusunda babasıyla uzun süredir gerilim yaşayan eski manken X hesabından yaptığı paylaşım ile babasına veda etti.

Deniz Akkaya babasını kaybetmişti! Ölümü bile ona olan kızgınlığını geçiremedi! "Beni çok üzdün"

Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem olmuştu. Daha sonra kızının velayeti konusunda babası ile gerilim yaşamıştı. Deniz Akkaya'nın babası Kaptan Muzaffer Akkaya vefat etti. Ünlü manken X hesabından "Son yıllarda beni çok üzdün" diyerek babasına veda açıklamasını paylaştı.

ÜNLÜ MANKEN BABASINI KAYBETTİ

Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1969 Güverte mezunu, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın hayatını kaybetti.

Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.

Deniz Akkaya 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya'yı kaybetmişti.

BABASINA BÖYLE VEDA ETTİ

Eski manken X hesabından babası hakkında paylaşımda bulundu.

"AİLENİN TEK STRARI OLDUN"

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Deniz Akkaya'nın babasına dair açıklaması ise şu şekilde:

"Yakışıklılar yakışıklısı babam... Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş, üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam. İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi ailenin en büyüğü, kaptanı, tek starı oldun. Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye'de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü. Maalesef, o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı.

"KIZIN GİBİ DEĞİL RAKİBİN GİBİ BAKTIN"

Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister. Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık.

"SON SENELERDE BENİ ÇOK ÜZDÜN"

Sevgili babacığım beni son senelerde çok üzdün. Üzdün, kırdın ama ben kırıldığım yerden ikinci doğumumu yaşıyorum. Bu hayatta baba - kız olduk, bir başka hayatta çok isterim adil şartlarda rakip olmayı. Sevgisini gösteremeyen ama çok başarılı bir babanın kızı olarak bundan sonra bayrağı senden devraldığımı ve şu ana kadar yaptıklarımın yapacaklarımın teminatı olarak gösteriyor ve yukarıdan bana bakarken hâlâ rekabetimizin devam ettiğini sana hatırlatmak istiyorum. Nurlar içinde uyu… Umarım huzur bulursun annemin yanında."

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