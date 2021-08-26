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Deniz Akkaya cezaevinden çıktı! Selin Ciğerci hakkında olay sözler

26.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin tedbir kararından dolayı 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya tahliye olur olmaz inanılmaz açıklamalar yaptı. Akkaya Selin Ciğerci'yi FETÖ ile suçladı ve ateş püskürdü.

Selin Ciğerci'yle girdiği polemikler sonrasında hakkında çıkarılan tedbir kararına uymayarak konuşmaya devam eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapse çarptırıldı. Pazartesi günü teslim olan Akkaya, bugün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşan Akkaya, Selin Ciğerci hakkında suçlamalarda bulundu.

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"HAYATIMDA YAŞAYAMAYACAĞIM BİR DENEYİMDİ"

Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya, "Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamayacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum" dedi.

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"FETÖ İLİŞKİLERİ OLAN HERKESİ ŞİKAYET EDECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü. Ben hapisteyken konuşmamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar. Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söylediği için mahkemeler bu konuşmamda hiçbir sakınca görmediklerini söylemişler. Pazartesi itibariyle bu kişinin Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan 'Cinderella' hikâyesinde, FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Gayet paşalar gibi yattık çıktık" diyen Akkaya, "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış" şeklinde konuştu. (DHA)

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Deniz Akkaya Selin Ciğerci
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