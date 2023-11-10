Deniz Akkaya'dan Gökhan Çıra hakkında şoke eden sözler! "Biri diğerinin eşinin pornosunu..."

Deniz Akkaya bir süredir Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci hakkında kara para aklama iddialarına dair paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de Engin Polat'ın annesiyle gerilim yaşayan eski manken sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Daha önce de Tuzlaspor'a dair paylaşımlar yalan Akkaya bu sefer olay ifadeler kullandı. "Tuzlaspor operasyonunda artık gerçek yargılama istiyoruz" diyen Akkaya şunları yazdı:

"Gökhan Çıra ve avaneleri sıra size geldi. Annem bu karışıklıkta aradan sıvışacağınızı mı sandınız? Bunların kaderi bir çizilmiş Tuzlaspor, Gökhan Çıra, Tuzla'da açılışı yapan Gökhan Ergün, bunların ortak zevkleri çok. Biri diğerinin eşinin pornosunu servis eder, ağdaya birlikte giderler, kara para aklamayı severler."





