MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya'dan Gökhan Çıra hakkında şoke eden sözler! "Biri diğerinin eşinin pornosunu..."

Deniz Akkaya'dan Gökhan Çıra hakkında şoke eden sözler! "Biri diğerinin eşinin pornosunu..."

10.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak Engin Polat'ın annesiyle polemik yaşayan Akkaya, Tuzlaspor hakkındaki iddiaların da peşini bırakmazken olay sözlere imza attı.

Deniz Akkaya bir süredir Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci hakkında kara para aklama iddialarına dair paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de Engin Polat'ın annesiyle gerilim yaşayan eski manken sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

111

Daha önce de Tuzlaspor'a dair paylaşımlar yalan Akkaya bu sefer olay ifadeler kullandı. "Tuzlaspor operasyonunda artık gerçek yargılama istiyoruz" diyen Akkaya şunları yazdı:

Engin Polat'ın annesinden olay sözler! Engin Polat'ın annesinden olay sözler!

"Gökhan Çıra ve avaneleri sıra size geldi. Annem bu karışıklıkta aradan sıvışacağınızı mı sandınız? Bunların kaderi bir çizilmiş Tuzlaspor, Gökhan Çıra, Tuzla'da açılışı yapan Gökhan Ergün, bunların ortak zevkleri çok. Biri diğerinin eşinin pornosunu servis eder, ağdaya birlikte giderler, kara para aklamayı severler."

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık karıştı! Baygınlık geçirince, apar topar stüdyodan çıkarıldıOrtalık karıştı! Baygınlık geçirince, apar topar stüdyodan çıkarıldı
Bakirelik itirafından sonra şimdi de özel bölgesine epilasyon anını paylaştıBakirelik itirafından sonra şimdi de özel bölgesine epilasyon anını paylaştı
Yemekteyiz'de gergin anlar! Bir anda kapı çaldı ve herkes şoke oldu Yemekteyiz'de gergin anlar! Bir anda kapı çaldı ve herkes şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Gökhan Çıra
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklama 'Amacı çok net! Bir sıkıntı...'

Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklama 'Amacı çok net! Bir sıkıntı...'

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.