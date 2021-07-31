Deniz Akkaya'dan olay yaratan paylaşım: Akıl sağlığımı korumak...

Deniz Akkaya, mankenliğin ve podyumların en görkemli olduğu dönemin iddialı mankenlerinden biriydi. Estetik ameliyatlarla kendini baştan yaratmaya cesaret etmesi, iddialı duruşu ve mesleğindeki başarısıyla kısa süre içinde ikonik bir karaktere dönüştü. Bir ara, Deniz Akkaya'nın olmadığı bir defile ya da film seti bulmak imkansızdı. Yıllar geçtikçe geri plana düşse de, Deniz Akkaya'nın güzelliği ve sivri dili hala onu gündemde tutmaya yetiyor. Instagram'da tam 1 milyon takipçisi olan ünlü isim, burada sık sık iddialı fotoğraflarını ve gündeme dair sert yorumlarını paylaşıyor. İki gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili hem ilgililere hem de eğlenmeye devam edenlere demediğini bırakmadı. Bugün Türkiye'nin kazandığı olimpiyat başarılarını da bu konuyla bağdaştırması çok dikkat çekti.

"Akıl sağlığımı korumak..."

Düzenli ve ağır spor yapan Deniz Akkaya, 43 yaşında ve bir çocuk annesi olmasına rağmen çok düzgün bir fiziğe sahip. Ama bu kadar çok spor yapmasını eleştirenler de var. Olimpiyat başarılarını paylaştıktan sonra konuyu bu eleştirilere getiren Deniz Akkaya, şu sözleriyle yangınlar devam ederken eğlenenleri ve gerekeni yapmayanları taşladı: "Neden çok spor yapıyorsun diye manasız soru soranlara... Resmen sorunlardan böyle hızla kaçmak için... Akıl sağlığımı şu ortamda ilaçsız, takviyesiz koruyabilmek için."

