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Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 09:11 | Son Güncelleme

Süleyman Soylu'nun dün gece saatlerindeki istifası gündeme bomba gibi düştü. Deniz Akkaya da bu istifa hakkında yorum yapan ünlülerden biriydi.

Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu yorumu

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Türkiye gündemi istifaya odaklandı. İstifa hakkında yorum yapanlardan biri de Deniz Akkaya idi. Ünlü model Akkaya bu istifayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yorumla dikkat çekti.

Akkaya açıklamasında "Gerçekten sırası değil bu istifanın... Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder; bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben" yorumunda bulundu.
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İstifanın ardından sokağa çıkan vatandaşları da eleştiren Akkaya herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya, süleyman soylu,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yav hepsi koskaca Bir kurgu hepsi Bir oyun iyi polis kötü polis oyunu oynanıyor yıllardır bunların damarını ezberledik akp demek oyun ve kurgu demek yalan demek kundakdaki Bebek bile bunların damarını ezberledi.tum çaba yapılan hataları bastırmak unutturmak
Biz sınavlara girdiğimizde 4 yanlış bir doğruyu götürür kuralı vardı. şimdi Soylu abimiz senin o kadar doğrun varki biz senin o yanlışını osymnin hatalı soru adı altında değerlendirdik :)) ve sizi yedirmeyiz cahillerin yaptıkları hatalara. sorun sizde değildi bizim aç gözlü sokağa çıkan vatandaşımızda.
aynen doğru söyşledin kaptamnımız Soyl reis
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