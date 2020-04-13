Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu yorumu

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Türkiye gündemi istifaya odaklandı. İstifa hakkında yorum yapanlardan biri de Deniz Akkaya idi. Ünlü model Akkaya bu istifayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yorumla dikkat çekti.

Akkaya açıklamasında "Gerçekten sırası değil bu istifanın... Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder; bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben" yorumunda bulundu.



İstifanın ardından sokağa çıkan vatandaşları da eleştiren Akkaya herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.

