MAGAZİN
  4. Deniz Akkaya'dan yatak pozu!

Deniz Akkaya'dan yatak pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:19 | Son Güncelleme

Güzel model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozu ile dikkat çekti. Takipçilerinden tam not alan Akkaya'nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Deniz Akkaya'dan yatak pozu!

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, cesur bir paylaşım daha yaptı. Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

deniz-akkaya-yatak-pozunu-paylasti-12754135_3708_m

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabında 750 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar:

  • Kendi güzel , aynadaki yansıması ayrı bir güzel, anlayacağınız her haliyle güzel

  • Süper görünüyorsunuz

  • Böyle aslana can kurban olsun

  • Bu güzelliğin karşında saygı duruşuna davet ediyorum herkesi

  • Her hali bir başka güzel

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendiCem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi
Kulisten göğüs dekolteli poz! 'Alev aldı'Kulisten göğüs dekolteli poz! 'Alev aldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya yatak pozu instagram

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Araç hurdaya döndü, uzman çavuş hayatını kaybetti

Feci kaza! Araç hurdaya döndü, uzman çavuş hayatını kaybetti

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

Kulisten göğüs dekolteli poz! 'Alev aldı'

Jennifer Lopez'den sevgilisine havalı poz! 'Bebeğim...'

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Ali Sunal: Kavuşmak, nar kızım

'Kavuşmak, nar kızım...'

Yıllar sonra ortaya çıktı! Nuri Alço Fulden Uras'ın anneannesiyle evliymiş!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın kiminle evliymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.