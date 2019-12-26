Deniz Akkaya'dan yatak pozu!

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, cesur bir paylaşım daha yaptı. Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Instagram hesabında 750 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.
İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar:
Kendi güzel , aynadaki yansıması ayrı bir güzel, anlayacağınız her haliyle güzel
Süper görünüyorsunuz
Böyle aslana can kurban olsun
Bu güzelliğin karşında saygı duruşuna davet ediyorum herkesi
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