Deniz Akkaya'dan yatak pozu!

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, cesur bir paylaşım daha yaptı. Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozlarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabında 750 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar: