MAGAZİN

Deniz Akkaya içini döktü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Önceki haftalarda annesi Dinemis Akkaya'yı kaybeden ünlü model Deniz Akkaya, ölüm hakkındaki düşüncelerini takipçileri ile paylaştı.

Deniz Akkaya içini döktü!

Annesi Dinemis Akkaya'nın vefatı sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle eleştirilen Deniz Akkaya, bugün kızı Ayşe ile birlikte annesinin mezarını ziyaret etti. Kızının fotoğrafı ile bir bayram mesajı yayınlayan Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayram böyle...minik Ayşe,ananesi ile bu kez farklı,onun için henüz çok hüzünlü bir bayramlaşma için yolda... Bugün bayram olması vesilesi ile; biraz kendimi açmak istedim sanırım...Ölüm konusundaki duruşum farklı gelmiş olabilir kimilerine;ancak benim ölüme bakışım bambaşka dostlar: 'Ölüm günüm,düğün günüm demiş' Mevlana. Kelimelere daha iyi dökülemezdi bu konudaki bakış açım. Diyorlar ya korkar mısın ölmekten? İnsan hiç korkar mi? Yalan bir ömür ardından tadacağı tek gerçekten' demiş yine Mevlam. Tekrar bu vesile ile herkesin bayramını kutlarız.Bize geçmişe değil önümüze bakmamız öğretilmiş güçlü kızlarız,hayatta başımıza gelen her şeyi tevekkül ile karşılar, hayat Denizine çok aşkla ve çok severek her sabah yeniden dalarız."

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deniz akkaya instagram

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