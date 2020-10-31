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Deniz Akkaya kızı Ayşe ile alışverişte

31.10.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Deniz Akkaya kızı Ayşe ile alışverişte

Manken Deniz Akkaya, önceki gün eski eşi Efe Önbilgin ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Akkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Manken Deniz Akkaya, önceki gün eski eşi Efe Önbilgin ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

İkili, çıktıkları alışveriş turunda eksiklerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra yemek katında bulunan restorana geçerek, akşam yemeği yedi. Sağlıklı beslenmeye her zaman önem veren Akkaya, kendi markası olan maskesi ile dikkat çekti.

Ardından anne-kız, hızlı adımlar ile araçlarına binerek, alışveriş merkezinden ayrıldı.

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