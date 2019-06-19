MAGAZİN

Deniz Akkaya'nın son paylaşımı takipçilerinin diline düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Deniz Akkaya'nın son hali herkesi şaşırttı. Akkaya'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa birçok yorum geldi. Akkaya gelen eleştirilere bakın ne tepki verdi.

Son günlerde kaslı vücuduyla dikkat çeken Deniz Akkaya son paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olarak, hayatından birçok anı takipçileriyle paylaşıyor. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle Akkaya'daki hiçbir değişim takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Akkaya'nın son hali ise takipçilerini korkuttu.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı görenler "senin yüzüne ne oldu" diyerek yorumlarda bulundu. Hatta Akkaya'nın bazı takipçileri ünlü modeli uzaylıya benzetti.

Akkaya'nın estetikli ve makyajlı fotoğrafını takipçilerini yorum yağmuruna tuttu.

Akkaya'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Senin yüzüne ne olmuş böyle ya fotoğrafı görünce irkildim" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl bir kafa ya Nirvana'ya ulaşmış resmen" yorumunu yaptı.

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Akkaya'nın takipçileri yorumlarıyla fotoğrafı beğenmediklerini belli edince bir video çekerek takipçilerine cevap verdi.

Akkaya paylaştığı videonun altına ise "Bir önceki posttaki küfürbaz ve hakaret severleri bu videoya bekliyorum.
Bir kadına hakaret etmek sizi bu kadar mutlu ediyor ise ne mutlu bana.

Ben kendimi çok SEVİYORUM nasılsa... Değişen bir şey olmuyor yani... Video koydum ki takma göz, burun muhabbetleri nereye doğru evrilerek gidecek okumak ve çok eğlenmek istiyorum" yorumunda bulundu.

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