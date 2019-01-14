Deniz Akkaya takipçilerinin sorularını yanıtladı

Geride bıraktığımız haftalarda eski program partneri Seren Serengil ile sosyal medya üzerinden bir polemiğe giren ve sonrasında mahkeme kararlarını beklediği için suskun kalmayı tercih eden eski model Deniz Akkaya sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Yeni yılda büyük planları olan ve önceliğini spora ve fiziğine ayıran Akkaya, instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Hakkında merak edilenleri büyük bir içtenlikle yanıtlayan Deniz Akkaya, eski partneri Seren Serengil ile barışmasının mümkün olmadığını söylerken kendisini eskiden seksi bulduğunu söyleyen bir takipçisine verdiği yanıtla da gülümsetti. İşte Akkaya’ya yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar:





