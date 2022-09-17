Deniz Bulutsuz 'Ozan Güven' sorularından kaçtı

Geçtiğimiz yıllarda Ozan Güven ile ilişkisi olaylı biten ve şiddet gördüğünü söyleyerek ünlü oyuncuya dava açan Deniz Bulutsuz, son görülen mahkemede, "Bana saldırdı" diyerek, ifade vermişti.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Güven ile mahkeme süreci devam eden Bulutsuz, önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülendi. Karşısında bir anda muhabirleri gören Deniz Bulutsuz, neye uğradığını şaşırdı. Bulutsuz, basın mensuplarının Ozan Güven ile alakalı soruları karşısında çıktığı mekana geri girdi.



Restoranda yaklaşık iki saat vakit geçiren Deniz Bulutsuz, daha sonra mekanın arka kapısından kaçarak, gözlerden kayboldu.

