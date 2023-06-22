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  4. Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven duruşmaya katılmadı! Mahkeme rapor bekliyor

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven duruşmaya katılmadı! Mahkeme rapor bekliyor

22.06.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava devam ediyor. İlişkisi sırasında şiddete uğradığını iddia eden Bulutsuz'un gördüğü psikolojik şiddet ve yüzünde iz kalıp kalmadığına ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor beklendiği için duruşma ertelendi.

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Karşılıklı açılan davanın İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'u temsilen avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş, "Celse arasında bir flash bellek sunmuştuk, dosyaya sunmuş olduğumuz fotoğrafları içermekteydi. Sanık Ozan Güven'in bu fotoğrafların gerçek olmadığına ilişkin beyanları vardı. Gerçek olup olmadığı photoshop olup olmadığı şeklinde rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

Sanık Ozan Güven'in avukatı Tayfun Reşat Güngör ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.

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Mahkeme Deniz Bulutsuz'un uğradığı psikolojik şiddete ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına da karar vererek duruşmayı erteledi.


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