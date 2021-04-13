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Deniz Çakır başörtülü kadınlara 'Burası Türkiye Arabistan değil' demişti! O davada flaş gelişme

13.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtülü kadınlara 2018 yılında bir alışveriş merkezinde hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi. Savcı, Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan beraat etmesini isterken, "Alenen hakaret" suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Çakır katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü sanık Deniz Çakır'ın yanında bulunan arkadaşı Hande Selen Canar'ın tanık olarak dinlendi.

'BURASI TÜRKİYE ARABİSTAN DEĞİL'

Canar verdiği ifadede, "Karşı taraf bize 'Neden resmimizi çekiyorsunuz' dedi. Deniz Hanım da 'Neden çekelim' dedi. Hatta ben bir ara gidip telefonumu gösterdim. Gereksiz bir gerginlik oldu. Oysa biz masada doğum günü ve yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Karşı tarafla atışmalar devam etti. Anlamadığım şekilde iki tarafta olayı büyüttü. Hatta bizi kafe çalışanlarına şikayet etmişler. Onlar da gelip telefonlarımıza baktı. Deniz bu esnada 'Ben neden sizi çekeyim' diyerek telefonunu masaya vurdu. Telefonu kırıldı. Sonra bana dönüp 'Burası Türkiye yahu Arabistan değil ki niye içki içilmesine karışıyorlar' dedi. Çünkü karşı taraf sanki bizim içki içmemize yönelik bir tavır almıştı" dedi.

'ALENEN HAKARET' SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ"

Tanık ifadesinin ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraati istenirken, "Alenen hakaret" suçundan ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada “Mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılamaö suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına yapılan itirazın ardından soruşturma kapsamında Çakır hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
NURSUZ
TABİ KENDİ BÖYLE GÖĞÜS DEKOLTELİ MİNİ ETEKLİ DİZİLERDE ORTALIKTA BOY GÖSTERİNCE MEDENİ ÇAĞDAŞ OLUYOR.
KADIN HAKLI BURASI ARAP ÜLKESİ DEĞİL BİZ DEDEDEN ATADAN BÖYLE GÖRDÜK. ŞİMDİ Mİ ARAP OLDUK. BURASI ÇAĞDAŞ MEDENİ TÜRKİYE!!

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