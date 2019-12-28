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  4. Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine geri döneceği iddia edilen Deniz Çakır iddialara yanı verdi.

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın diziye geri döneceği iddiası herkesi heyecanlandırmıştı. Ardından ortaya çıkan gerçek ise hem dizinin hayranlarını hem de Deniz Çakır hayranlarını üzmüştü. Dizide Deniz Çakır'ın hayat verdiği Meryem karakterinin öldüğü belirtilmiş ve 'Deniz Çakır, EDHO'ya dönecek" söylentilerinin önüne geçilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Deniz Çakır ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncu, ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın diziye geri döneceği iddiası herkesi heyecanlandırmıştı. Ardından ortaya çıkan gerçek ise hem dizinin hayranlarını hem de Deniz Çakır hayranlarını üzmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
deniz çakır edho

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