Deniz Çakır dizileri: Kadın İsterse’den Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz’a uzanan bir yolculuk!

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri en büyük hayali oyunculuk olan Çakır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Lise döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıkan Çakır, Zeynep Eronat’ın performansından etkilenerek onu kendisine rol model olarak aldı. Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi.

Birol Güven’in dizisi Kadın İsterse’de rol alan Çakır, Alve karakteriyle ilk televizyon deneyimini yaşadı. Hülya Avşar ve Cihan Ünal’la birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncu bu projeyle büyük bir çıkış yakaladı. Oyunculuğun yanında hobi olarak fotoğrafçılık yapan Çakır, 2009 yılında Serdal Güzel ile “Rabarba” isimli sergisini açtı.

TÜM DENİZ ÇAKIR DİZİLERİ

KADIN İSTERSE (2004-2006)

Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları dram-komedi türündeki Türk dizisidir. 2006'da başrollerini Hülya Avşar, Hüsnü Şenlendirici, Ragıp Savaş ve Taymin Albayrak'ın üstlendiği Kadın Severse adıyla devam dizisi yayınlandı. Eşi tarafından aldatılan bir kadının kendisini değiştirme sürecine konu olan dizi yayınladığı döneme damga vurmayı başarmıştı.