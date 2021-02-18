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Deniz Çakır dizileri: Kadın İsterse’den Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz’a uzanan bir yolculuk!

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Deniz Çakır dizileri: Kadın İsterse’den Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz’a uzanan bir yolculuk!

2004-2006 yılları arasında Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı Alev karakteriyle popürleşmeye başlayan Deniz Çakır, sonraki yıllarda ise seyircisinin beğenisini topladı. Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle bir döneme damga vuran Deniz Çakır bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor. Vurgun dizisinin reytinglerde istenilen başarıyı gösterememesinden sonra adeta inzivaya çekilen ünlü oyuncunun kariyerin sizler için araştırdık.

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri en büyük hayali oyunculuk olan Çakır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Lise döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıkan Çakır, Zeynep Eronat’ın performansından etkilenerek onu kendisine rol model olarak aldı. Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi.

Birol Güven’in dizisi Kadın İsterse’de rol alan Çakır, Alve karakteriyle ilk televizyon deneyimini yaşadı. Hülya Avşar ve Cihan Ünal’la birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncu bu projeyle büyük bir çıkış yakaladı. Oyunculuğun yanında hobi olarak fotoğrafçılık yapan Çakır, 2009 yılında Serdal Güzel ile “Rabarba” isimli sergisini açtı.

TÜM DENİZ ÇAKIR DİZİLERİ

KADIN İSTERSE (2004-2006)

kadın isterse

Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları dram-komedi türündeki Türk dizisidir. 2006'da başrollerini Hülya Avşar, Hüsnü Şenlendirici, Ragıp Savaş ve Taymin Albayrak'ın üstlendiği Kadın Severse adıyla devam dizisi yayınlandı. Eşi tarafından aldatılan bir kadının kendisini değiştirme sürecine konu olan dizi yayınladığı döneme damga vurmayı başarmıştı.

YAPRAK DÖKÜMÜ (2006-2010)

yaprak dökümü

Reşat Nuri Gültekin’in aynı adlı eserinden uyarlanan Yapak Dökümü dizisi Türk televizyon tarihine damga vurdu. Deniz Çakır’ın Ferhunde karakterine hayat verdiği dizi Ali Rıza Bey ve ailesinin hikayesini konu aldı. Dizide canlandırdığı karakterden dolayı “kötü kadın” imajı üzerine yapışan Çakır, bu rolden sonra uzun bir süre farklı tarzlarda karakterleri oynamayı tercih etti.

İKİ ARADA AŞK (2005)

iki arada aşk

Başrollerinde Volkan Ünal, Deniz Çakır, Halit Akçatepe, Suna Keskin’in rol aldığı dizide Çakır, Gizem karakterine hayat verdi. Sibel Kocataş‘ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Murat Aras ve Mertin Açıkgöz kaleme aldı.

İFFET (2011-2012)

iffet1

İffet sinema filminden uyarlanan, başrollerini Deniz Çakır, İbrahim Çelikkol, Mahir Günşiray, Melike Güner ve Zuhal Olcay'ın paylaştığı dizi büyük beğeni topladı. İffet; İstanbul’un eski mahallelerinden birinde babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan İffet’in babasının tüm baskılarına rağmen delicesine aşık olduğu taksi şoförü Cemil (İbrahim Çelikkol) tarafından tecavüze uğramasıyla hayatı mahvolan İffet'in Cemil'e olan tutkulu aşkını ve intikam öyküsünü ekrana getirdi.

MUHTEŞEM YÜZYIL (2013)

muhteşem yüzyıl

Dünyanın pek çok ülkesinde gösterilen Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olan Muhteşem Yüzyıl’da Deniz Çakır, Şah Sultan rolünü üstlendi.

YASAK (2014)

yasak

Osmanlı'nın son yıllarında bir konakta geçen dizi, farklı hayat ve sınıfların birbirine karıştığı, aşkın ihtiras, hırs ve hayallerle yeniden anlamlandığı bir hikayeyi anlattı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Çakır ve Burak Yamantürk’ün paylaştığı dizi reyting canavarına yenik düştü. Deniz Çakır bu dizide eşini kaybettikten sonra yeniden aşık olan Cazibe karakterine hayat verdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (2015-2018)

eşkıya dünyaya hükümdar olmaz

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Deniz Çakır bu dizide Hızır Çakırbeyli’nin eşi Meryem Çakıbeyli karakterini oynadı.

VURGUN (2019)

vurgun

Başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’ın paylaştığı dizi güçlü oyuncu kadrosuna rağmen istenilen başarıya ulaşamadı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Hilal Saral’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Başar Başaran’ın kaleminde çıktı. Deniz Çakır bu dizide Reyhan Vardar karakterini üstlendi.

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