Bergüzar Korel dizileri: Binbir Gece’den Vatanım Sensin’e uzanan bir yolculuk!

Bergüzar Korel, ünlü oyuncular Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın kızı olarak 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanatçı bir ailenin kızı olan Korel sahne tozu yutarak hayatına başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamlayarak oyunculuk dünyasına göz kırptı. Bir süre Nicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht’in workshop çalışmalarına katıldı. 1998 yılında ilk olarak Kırık Hayatlar dizisinde rol aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları onu kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde Korel, önce rolü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti. Kurtlar Vadisi: Irak filminde yakaladığı başarıdan sonra Aşk Geliyorum Demez, Bir Aşk İki Hayat ve Azizler sinema filmlerinde boy gösterdi. 2009 yılında ise kısa bir süreliğine Bergüzar’la Çocuktan Al Haberi programını sundu.

TÜM BERGÜZAR KOREL DİZİLERİ KIRIK HAYATLAR (1998) Bergüzar Korel’in dizileri arasında belki de en az hatırlanan proje sırasında ünlü oyuncu henüz 16 yaşındaydı. Kırık Hayatlar 17 Kasım, 1985 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan Emin Gerçeker'in yönetmenliğini üstlendiği Türk drama dizisidir. Dizinin başrollerini Ahmet Levendoğlu, Arsen Gürzap, Alev Sezer, Güler Ökten, Gül Erda ve Sema Çeyrekbaşı paylaştı. CEMALİM (2012) Bergüzar Korel, Şehnaz Çakıralp ve Alp Emre Kököz'ün başrollerini paylaştığı filmin hikayesi, Ürgüp yöresinin ünlü türküsü "Şen Olasın Ürgüp - Cemalim"e ilham olan gerçek bir hikayedir. Ürgüp'ün Karlık köyünün eşrafından ve varlıklı bir ailesinden olan Cemal, kalleşlikle öldürülür. Herkesçe sevip sayılan Cemal'in ölümüne yanmayan kalmaz. Yetim kalan oğlu Mustafa da, birkaç yıl sonra hasat zamanı bir atın tepmesi sonucu ölür. Bergüzar Korel Cemalim dizisinde Suna karakterine hayat verdi. ZEYTİN DALI (2012) Zeytin Dalı dizisinde İklim karekterine hayat veren Bergüzar Korel annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel ile kamera karşısına geçti. Edremit’in kuzeyinde, Kaz Dağları’nın eteklerinde ve Altınoluk çevresinde çekimleri tamamlanan dizide beldede geçen yıllanmış düşmanlıkları ve umutsuz aşkların hikayesi anlatıldı.

BİNBİR GECE (2006-2009) İlk bölümü 7 Kasım 2006 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı dizi 12 Mayıs 2009’te finla yaptı. Şehrazat, ataerkil bir ailenin oğluyla evlenmiş, fakat aile bu evliliğe şiddetle karşı çıkmış ve oğullarını evlatlıktan reddetmiştir. Eşini, oğlu henüz bir yaşındayken trafik kazasında kaybeden Şehrazat, kısa süre sonra oğlunun lösemi olmasıyla bir kez daha sarsılır. Kaderin ağır sınavından geçen genç kadın, çaresizlik içinde tedavi için gerekli olan 200.000 $'ı (Dolar) bulmaya çalışır. Kendi çabaları ile para bulur fakat 150.000 $ daha gereklidir. İstenmediğini bile bile çocuğu için zengin kayınpederine gider, durumu anlatır ve para ister fakat vicdansızca evden kovulur. Son çare olarak henüz üç ay önce işe başladığı ve deneme süresinin dolmadığı BinYapı Holding'in patronu Onur Aksal'dan borç ister. Fakat genç patron Binbir gece masal kahramanı Şah Şehriyar'ın kadınlara asla inanma felsefesinden yola çıkarak ağır bir bedel ister. Onur onunla bir gece geçirmesini ister. Bu her şeyin başlangıcı olur. Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştığı dizide ünlü oyuncu Şehrazat Evliyaoğlu rolünü üstlendi.