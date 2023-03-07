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Deniz Çakır evleniyor! Düğün hazırlığı başladı

07.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumiyet gibi efsane yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Deniz Çakır'dan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı.

Deniz Çakır evleniyor! Düğün hazırlığı başladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Deniz Çakır, Sumru Yavrucuk ile "Tatavlada Son Dans" isimli oyunda rol alıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Deniz Çakır'dan sevindiren haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri birliktelik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.

deniz çakır

Baykal'la mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncunun bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

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