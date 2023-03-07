Deniz Çakır evleniyor! Düğün hazırlığı başladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Deniz Çakır, Sumru Yavrucuk ile "Tatavlada Son Dans" isimli oyunda rol alıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Deniz Çakır'dan sevindiren haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri birliktelik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.

Baykal'la mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncunun bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

