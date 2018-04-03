MAGAZİN

Deniz Çakır'ın yeni aşkı o ünlü isim mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Deniz Çakır'ın müzisyen Güvenç Dağüstün'le birlikte olduğu iddia edildi

Deniz Çakır'ın yeni aşkı o ünlü isim mi?

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Meryem'i canlandıran Deniz Çakır, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmişti.

Mekandan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve eşi Elif Beyazyürek ile çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlanmıştı. O görüntüler günlerce konuşulmuş ve olay olmuştu.

1060364_620x410

Deniz Çakır'ın o görüntülerinin ardından aşk çıktı. Star TV'de yayınlanan magazin programı 'Duymayan Kalmasın'da Deniz Çakır'ın Güvenç Dağüstün'le birlikte olduğu iddia edildi.

Programda bahsi geçen gecede Güvenç Dağüstün'ün de olduğundan bahsedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz çakır güvenç dağüstün

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeynep Dizdar yaz konserine başlıyor

Zeynep Dizdar yaz konserine başlıyor

Dua Lipa'dan taciz açıklaması

Dua Lipa'dan taciz açıklaması

Haldun Dormen 90 yaşında!

Haldun Dormen 90 yaşında!

Gülşen eşi için kesenin ağzını açtı

Gülşen eşi için kesenin ağzını açtı

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e şoke eden itham

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e şoke eden itham

Mehmet Ali Erbil'in acı kaybı

Mehmet Ali Erbil'in acı kaybı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.