Deniz Çakır'ın yeni aşkı o ünlü isim mi?

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Meryem'i canlandıran Deniz Çakır, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmişti.

Mekandan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve eşi Elif Beyazyürek ile çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlanmıştı. O görüntüler günlerce konuşulmuş ve olay olmuştu.

Deniz Çakır'ın o görüntülerinin ardından aşk çıktı. Star TV'de yayınlanan magazin programı 'Duymayan Kalmasın'da Deniz Çakır'ın Güvenç Dağüstün'le birlikte olduğu iddia edildi.

Programda bahsi geçen gecede Güvenç Dağüstün'ün de olduğundan bahsedildi.