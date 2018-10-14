Deniz Çakır Vurgun dizisinden bölüm başına ne kadar kazanacak?

Deniz Çakır, 7 yıl önce İffet dizisinde birlikte çalıştığı Gold Film'in 'Vurgun' adlı yeni projesinde başrol oynamaya hazırlanıyor.

TMC Film'in Muhteşem İkili yapımına da imza atan başarılı kalemler Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı dizide Çakır, Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşacak. Ünlü yıldızın önce Show TV'nin dizi listesinde görünen ancak daha sonra FOX'a transfer olan yeni projesinden bölüm başına alacağı ücretin ise 80 bin TL olduğu konuşuluyor.

Öte yandan üç sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yaz sonunda ayrılan ve içerde kalan bütün ödemesini toplu olarak alan Çakır'a aynı hafta içinde 6 dizi teklifinin birden geldiği de konuşuluyor. Gelen tekliflerden birinin Avlu olduğu ancak ünlü oyuncunun bütçe konusunda yapım şirketiyle anlaşamadığı da kulislerde dolaşan bilgiler arasında yer alıyor.

