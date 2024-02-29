Dünyaca ünlü bir markanın parfümünü evinde yaptı! Binlerce lira vermek yerine kendisini yaptı: Biraz limon biraz elma...

Sosyal medyada dünyaca ünlü bir markanın parfümünü elindeki malzemelerle yapan adam gündem oldu.

Parfümün orijinaline yanına getiren adam, "Önce içindeki notalara bakıyoruz. İçinde elma, limon ve nane var. İlk olarak limonumuzu dilimleyerek suyunu sıkıyoruz. Bunu ölçü kabımıza ekliyoruz. Elmayı ise rendeden geçiyorum ve kabuğuyla birlikte rendeliyorum. İlk nane yaprağını parçalıyorum. İçine şekerli vanilin ekliyorum. Son olarak odunsu notayı almak için kürdanları makasla içine kesiyoruz. Parfümün kalıcı olması için alkol gerekiyor. İçine kolonya koyuyorum. Orijinali daha kötü kokuyor" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Fakirlik mucit yapar lafının yansıması" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnternette çok fazla saçma şey izledim ama bu ilk 5'e girer" yorumunu yaptı.