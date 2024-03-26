Kocasının ihanetini cinsel yolla bulaşan hastalık teşhisiyle anladı! "Aldatan kocam bana cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdı"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç kadının kocasıyla mutlu bir evlilikleri olduğunu düşündüğünü söylerken eşinin başka kadınlarla yaşadığı birliktelikleri nedeniyle kendisine cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdığını iddia etti. Reddit kullanıcılarından tavsiye almak istediğini söyleyen kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Yaklaşık 1 yıldır bebek sahibi olmak istediklerini dile getiren genç kadın, "Harika bir ilişkimiz olduğunu düşünüyordum. Tamamen güçlü, sadık bir evliliğimiz olduğu izlenimine kapılmıştım. Yanılmışım. Bir ay önce bir arkadaşım bana fotoğraflı mesaj göndermişti. Bir bardaydılar ve kocamı kucağında genç bir kadınla görmüşlerdi. Eve geldiğinde onunla yüzleştim ve bana ihanetini anlattı." dedi.

Kocasına birliktelik yaşadığı kadınlardan hastalık bulaştığını ifade eden genç kadın, "Aldatan kocam bana cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdı. Bunun için bir tedavi görüyorum ama yaptıklarından dolayı kocama kesinlikle kızgınım. Ondan boşanacağım" diye konuştu.