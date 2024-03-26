Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kocasının ihanetini cinsel yolla bulaşan hastalık teşhisiyle anladı! "Aldatan kocam bana cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdı"

    Kocasının ihanetini cinsel yolla bulaşan hastalık teşhisiyle anladı! "Aldatan kocam bana cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 08:19
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir kadın, kocasının kendisini aldatmakla kalmayıp aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdığını öğrendiğinde yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla anlattı. Reddit'te yaptığı paylaşımında genç kadın kocası ve kendisinin 5 yıllık evliliklerinin ardından bebek sahibi olmaya karar verdiklerini ve doktora gittiğinde cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu öğrendiğini söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç kadının kocasıyla mutlu bir evlilikleri olduğunu düşündüğünü söylerken eşinin başka kadınlarla yaşadığı birliktelikleri nedeniyle kendisine cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdığını iddia etti. Reddit kullanıcılarından tavsiye almak istediğini söyleyen kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

    Yaklaşık 1 yıldır bebek sahibi olmak istediklerini dile getiren genç kadın, "Harika bir ilişkimiz olduğunu düşünüyordum. Tamamen güçlü, sadık bir evliliğimiz olduğu izlenimine kapılmıştım. Yanılmışım. Bir ay önce bir arkadaşım bana fotoğraflı mesaj göndermişti. Bir bardaydılar ve kocamı kucağında genç bir kadınla görmüşlerdi. Eve geldiğinde onunla yüzleştim ve bana ihanetini anlattı." dedi.

    Kocasına birliktelik yaşadığı kadınlardan hastalık bulaştığını ifade eden genç kadın, "Aldatan kocam bana cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdı. Bunun için bir tedavi görüyorum ama yaptıklarından dolayı kocama kesinlikle kızgınım. Ondan boşanacağım" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Üç saldırgan genç kadına tecavüz etti! Bir de yolculuk ücretini istediler

    Üç saldırgan genç kadına tecavüz etti! Bir de yolculuk ücretini istediler

     Fotoğraf çekme bahanesiyle telefonunu alıp mesajlarını kontrol etti

    Fotoğraf çekme bahanesiyle telefonunu alıp mesajlarını kontrol etti

     'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak daha ucuz' dedi! 1 ay otelde kalacak

    'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak daha ucuz' dedi! 1 ay otelde kalacak

     Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Doğum anlarını paylaştı! Tıbbi yardım almadıDoğum anlarını paylaştı! Tıbbi yardım almadı
    Önünü kaldırarak sürdü! Dengesini kaybedince...Önünü kaldırarak sürdü! Dengesini kaybedince...
    26 Mart Salı: TV yayın akışı...26 Mart Salı: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Reddit ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Ünlü oyuncudan tepki çeken hareket! Murat Kurum'un afişlerine sinirlenip...

    Ünlü oyuncudan tepki çeken hareket! Murat Kurum'un afişlerine sinirlenip...

    Alışveriş merkezinde infaz! Beyzbol sopasıyla vura vura öldürdü

    Alışveriş merkezinde infaz! Beyzbol sopasıyla vura vura öldürdü

    'Dallas' sezonu! Görüntüler olay yarattı, tepkiler çığ gibi

    'Dallas' sezonu! Görüntüler olay yarattı, tepkiler çığ gibi

    İmamoğlu için olay sözler! Kütahyalı açtı ağzını yumdu gözünü

    İmamoğlu için olay sözler! Kütahyalı açtı ağzını yumdu gözünü

    Kocasının ihanetini kendisine bulaşan hastalıkla öğrendi

    Kocasının ihanetini kendisine bulaşan hastalıkla öğrendi

    Önünü kaldırarak sürdü! Dengesini kaybedince...

    Önünü kaldırarak sürdü! Dengesini kaybedince...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

    Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.