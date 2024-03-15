Dövmesini sosyal medyadan ağlayarak paylaştı! Sosyal medya kullanıcıları yorumsuz kalamadı: "Bu hayatımda gördüğüm en korkunç şey"

Sosyal medyada Tia Kabir kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın Bali'de yaptırmayı hayal ettiği dövme macerasının bir anda kabusa dönüşmesini paylaştı. Göğsünde romen rakamları ve elinin arkasında bir yazı şeklinde dövmesi bulunan genç kadın, kolunun iç kısmına yaptırdığı dövmeyi "Bu dövme benim hayalimdi ama bu gerçekten korkunç" ifadelerini kullandı.

Tia dirseğinin iç kısmına koyu renkte "Melek enerjisi" yazmasını istemişti. Ağlama seslerinin arasında Bali caddesinin kenarında yeni dövmesini gösteren Tia, "Ve şimdi sadece 'Enerji Meleği' yazıyor" diye durumu açıkladı. Tia'ya yaklaşık 1,3 milyon Endonezya Rupisi'ne (yaklaşık 2 bin 679 TL) mal olan dövmenin iadesinin reddedildiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yapılan hatanın çok kötü olduğunu ifade etmeden yorumlara adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En azından enerji açısı yazmıyor." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Enerji Meleği kulağa hoş geliyor" yorumunu yaptı. Üçüncü sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu hayatımda gördüğüm en korkunç şey" ifadeleri kullandı.