MAGAZİN

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı olmuştu! Seki artık 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor.

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki, belki de hayatının en formda dönemini yaşıyor. Geçirdiği mide küçültme operasyonunun ardından sıkı bir diyete giren Seki; şimdi kelimenin tam anlamıyla incecik oldu.

Öyle ki 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor artık. Ünlü şarkıcı bu konudaki mutluluğunu da Instagram paylaşımıyla ifade etti.

Seki, Instagram sayfasında 15 yıl önce kendisine hediye edilen siyah mini elbiseyle çekilen bir pozunu paylaştı.

Seki fotoğrafına: "İlk Popstardan Med Yapımın hediyesiydi bu kostüm. 15 yıl önce giydiğim kıyafetlerimin içine girebildiğim için sahiden hoşgeldin ekim. Bolluğunla, bereketinle, mutluluğunla, huzurunla gelmiş ol inşallah" notunu yazdı. Seki'nin bu pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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