MAGAZİN

Deniz Seki 6 ayda 27 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Geçirdiği mide operasyonu sonrası hızla kilo vermeye başlayan Deniz Seki, istediği forma kavuştu. Seki 6 ayda 27 kilo verdi

Deniz Seki 6 ayda 27 kilo verdi

Cezaevinden çıktıktan sonra mide ameliyatı olan Deniz Seki istediği forma kavuştu.

6 ayda toplam 27 kilo veren sanatçı, önceki gün Bodrum People sahnesindeydi.

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Verdiği kilolar ve yenilediği tarzıyla hayli dikkat çeken Seki, program sonrası habercilere yaptığı açıklamada “Sanki 10 yaş gençleştim, kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

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Konser serisine devam eden, 10 ve 21 Ağustos tarihlerinde Çeşme Alaçatı Jolly Joker’de sevenleriyle buluşacak olan Deniz Seki, bir yandan da yeni albüm hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

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