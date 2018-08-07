Deniz Seki 6 ayda 27 kilo verdi

Cezaevinden çıktıktan sonra mide ameliyatı olan Deniz Seki istediği forma kavuştu.

6 ayda toplam 27 kilo veren sanatçı, önceki gün Bodrum People sahnesindeydi.

Verdiği kilolar ve yenilediği tarzıyla hayli dikkat çeken Seki, program sonrası habercilere yaptığı açıklamada “Sanki 10 yaş gençleştim, kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Konser serisine devam eden, 10 ve 21 Ağustos tarihlerinde Çeşme Alaçatı Jolly Joker’de sevenleriyle buluşacak olan Deniz Seki, bir yandan da yeni albüm hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.



