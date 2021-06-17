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Deniz Seki bacağını yamulttu! Yine dalga konusu oldu

17.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Seki, photoshop'u yine abarttı. Ünlü şarkıcı yeni bikinili pozuyla yine dalga konusu oldu.

Deniz Seki bacağını yamulttu! Yine dalga konusu oldu

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki'den tekne pozları ardı ardına geliyor. Şimdilerde sevgilisi İrfan Özçelik ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki, son olarak tekne pozunu paylaştı.

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

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Ünlü şarkıcı, son paylaşımında photoshop'u bir hayli abarttı.

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Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.

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Deniz Seki
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