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Deniz Seki'den Beyaz Show paylaşımı! 'Eski Deniz'i...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Beyazıt Öztürk'ün yaptığı sevilen talk-show programı 'Beyaz Show' kolaj bölümleri ile bir süredir seyirci ile buluşuyor. Şarkıcı Deniz Seki de kendisiyle ilgili bölümler üzerinden müjdeli haberi verdi.

Deniz Seki'den Beyaz Show paylaşımı! 'Eski Deniz'i...'

Evde geçirdiği karantina zamanlarında nostalji yolculuğu yapan ve takipçilerini yıllar öncesine götüren Deniz Seki’nin sayfasında dün akşam da Beyazıt Öztürk vardı. Yıllar önce katıldığı programın ekranda yeniden yayınlanması sonrasında sevenlerinden çok sayıda mesaj alan Deniz Seki, sayfasından program görüntülerini paylaştı ve kendisini sevenlere bir de söz verdi.

Karantina günlerinde kendisini pek de gösterme fırsatı bulamayan Deniz Seki, yayınlanan kolaj programdaki görüntülerinin ardından takipçilerine şu sözü verdi:

“Dün gece ve bu gece Beyaz Show'da yayınlanan benimle ilgili kısımlar için çok fazla mesaj, çok güzel yorumlar aldım. Bu gece benim de izleme fırsatım oldu ve videoya çektim. Siz sevenlerime söz veriyorum eski Deniz'i tekrar göreceksiniz. Eskiye o kadar çok özlem duyuyorum ki çok güzel bir Best of albümüyle de taçlandıracağız inşallah...”

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