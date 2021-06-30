Deniz Seki eridi! Son paylaşımı olay oldu

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki son aylarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor.



Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.



Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı, kırmızı mini eteğiyle verdiği bir pozu "Bir takım toplantılar" notuyla Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Son haliyle takipçilerini şaşkına çeviren Seki'nin paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Günden güne eriyen Seki'ye "Zayıflama abartılı oldu galiba", "Ne olmuş sana?", "Bu kadar zayıflık olmamış, hafif balık etli daha güzelsiniz" yorumları yapıldı.



