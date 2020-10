Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Deniz Seki, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yaklaşık üç aydır Şeyda Coşkun ile sıkı bir diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen başarılı sanatçı, hedefi olan 36 bedene ulaşmasına yalnızca bir hafta kaldığını dile getirerek sağlıklı ve fit görünümünü soran muhabirlere tebessümle yanıt verdi.

AYRILIK İDDİALARINI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Yaklaşık bir ay süren sahne orucunu Nossa Costa'da sonlandıracağını ve çok heyecanlı olduğunu belirten Deniz Seki; ''Allah nasip ederse bundan sonra sezonu dolu dolu sahnelerle ve çalışarak geçireceğiz.'' dedi. Nişanlısı İrfan Özçelik ile ilgili kendisine yöneltilen soruları ''sahneye çok geciktim. Sevenlerim beni bekler'' ifadeleriyle geçiştiren başarılı sanatçı, ayrılık iddialarını ise ''Ne alakası var. Ayrılmadık. Yalnız bu tür konuları böyle ayaküstü konuşmak istemiyorum hepsi bu.'' sözleriyle kesin bir dille yalanladı.

'KENDİMİ 19 YAŞINDA HİSSEDİYORUM'

Yakın zamanda bir single yapacağını ve bir best of albüm hazırlığı içerisinde olduğunu da vurgulayan sanatçı, arkadaşı Funda Arar'ın ''Best of yapacak kadar yaşlanmadım'' tespitini hatırlatan gazetecilere ''Funda çok özel bir ses ancak besteci ve söz yazarı değil. Belki bir iki tane vardır bilemiyorum ancak onun bestelerini eşi Febyo yapıyor diye hatırlıyorum. Bense ilk albümüm hariç tüm şarkılarımı kendim yazdım. O yüzden ki bence benim best of zamanım geldi. Kariyerimde 23. yılımı yaşıyorum. Ama kendimi hala on dokuz yaşında hissediyorum. Bir maşallahınızı alırım.''sözleri ile karşılık verdi. Röportajın ardından sahneye yönelen ve Performansına ''İyisin Tabi'' şarkısı ile başlayan Seki, hazırladığı özel repertuvarla kendisini dinlemeye gelen misafirlerine tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti... İki saat süren sahnesinin finalini ''Hayat İki Bilet'' şarkısı ile yapan başarılı sanatçı, alkışların hiç dinmediği geceyi yine alkışlarla sonlandırdı...