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Deniz Seki mide ameliyatı sonrası aldığı kiloları verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 15:59 | Son Güncelleme

Muğla’da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin fazla kilolarından kurtulduğu görüldü. Deniz Seki, spor yaparak 10 kilo verdiğini belirterek, "Spor yapın, yaşantınıza heyecan katın. 10 kilo verdim yüzüme renk geldi" dedi. Seki, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Deniz Seki mide ameliyatı sonrası aldığı kiloları verdi

Bodrum’da sahne alan Deniz Seki sahnede kırmızı ve dekolte kıyafeti ile dikkat çekti.

Daha önce mide küçültme operasyonu geçirdiğini belirten Deniz Seki uzun bir süredir yaşam koçu Şeyda Coşkun ile birlikte egzersiz yaparak yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi. Seki “Kilolarımdan kurtuldum kuş gibi hafifledim, yüzüme renk geldi, sağlıklı kalmak için spor yapın, yaşantınıza heyecan katın" diyerek konserine İyisin Tabi isimli şarkısı ile başladı.

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Seki yaklaşık iki saat süren performansında kendi eserlerinin yanısıra Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe‘nin şarkılarına da yer verdi. Konserini Masal isimli şarkısı ile sonlandıran Deniz Seki'yi hayranları dakikalarca ayakta alkışladı. (Sözcü)

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