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Deniz Seki neden 6 ay firar ettiğini Armağan Çağlayan'a anlattı! "Aslan gibi ayaktayım"

04.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan’ın programı Gör Beni serisinin konuğu Deniz Seki oldu. Cezaevinde kaldığı süreçle ilgili konuşan ve 6 ay neden firar ettiğini anlatan Deniz Seki travmaları için ise “Bitti gitti, aslan gibi ayaktayım!” dedi.

Deniz Seki, Armağan Çağlayan’ın programına konuk olarak cezaevine girdiği süreci anlattı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan Deniz Seki o dönemlerde çok konuşulmuştu.

Cezasını yatıp çıkan Deniz Seki o günlere dair konuşurken annesinin beyin kanseri olduğunu ve yatalak olduğunu açıkladı. Deniz Seki bu kadar ünlü olmasaydı başına bunların gelmeyeceğini söyledi.

Cezaevi sürecine dair konuşan şarkıcı "Günah keçisi seçildim. Hayatımdan 5 yılımı çaldılar, Allah’a havale ediyorum onları. Annem hasta oldu. İçine o kadar atmış ki ben çıktıktan sonra hastalandı. Oranın o pis kokusunu bilerek gitmek çok kötü, o yüzden 6 ay firar ettim. 218 gün girdim tahliye edildim, sonra yeniden bir şeyler bir şeyler... Bilmeden giriyorsun ama bilerek o pis kokusu burnuna geliyor. Kaçtım yani suçum yok" itirafında bulundu.

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Deniz Seki gittiği her yere çiçeklendirdiğini söyleyerek "Bitti gitti, aslan gibi ayaktayım!” dedi.

DENİZ SEKİ NASIL VE NEDEN TUTUKLANDI?

Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılmış ve hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştır.

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Ardından ise Deniz Seki "uyuşturucu ticaretine yardım etmek" suçlamasıyla 8 yıl hapsi istenmiştir. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini talep etti. 24. Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne sevk edildi.

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Seki, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

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İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını infaz savcılığına gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Seki, 15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 16 Kasım 2014'te cezaevine gönderildi. 5. Haziran 2017'de tahliye edildi.

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