MAGAZİN

Deniz Seki’nin göbeği sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Mide ameliyatı geçirdikten sonra verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Deniz Seki son paylaşımıyla olay oldu! Seki'nin göbeği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Deniz Seki’nin göbeği sosyal medyada olay oldu

Cezaevinden çıktıktan sonra hayatında yepyeni bir sayfa açan, müziğe geri dönen ve aldığı kilolardan kurtulmak için mide operasyonu geçiren Deniz Seki, son zamanlardaki fit görünümüyle dikkat çekerken, dün paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.

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Bir otel odasında, sahne almadan önce fotoğraf çektiren Deniz Seki, 2003 yılında Pop Star yarışması zamanı Fatih Aksoy’un hediye ettiği siyah bir elbise ile poz verdi.

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Ne var ki, elbisenin göbek dekoltesinden görünen manzara sosyal medyanın diline düştü.

Seki’nin elbisesinin dekolte kısmından çıkan göbeği ‘Deniz photoshop yapmayı unutmuş!’ yorumlarına neden oldu…

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9 ayda 33 kilo veren Deniz Seki kasım ayında 57 kiloya düşmüştü.

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