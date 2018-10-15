Deniz Seki'nin paylaşımındaki 'çamaşır' detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Deniz Seki, 2009'da bir konserinde giydiği Nur Yerlitaş imzalı bir kıyafetiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Deniz Seki fotoğrafına, ' Bir Nur Yerlitaş klasiği sene 2009’da Bostancı Gösteri Merkezinde giymiştim bu güzel kostümü. Şimdi o kadar büyük ki içinde dönüyorum' notunu yazdı. Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Deniz Seki’nin paylaştığı fotoğrafta trabzana asılı çamaşır takipçilerinin dikkatin çekti. Seki “İç çamaşırı mı?” diye soran takipçilerine “Ten rengi büstiyer” yanıtını verdi.





