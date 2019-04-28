MAGAZİN

Deniz Seki'nin son hali sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Şarkıcı Deniz Seki son paylaşımıyla olay oldu! Dün akşam Denizli’de sahne alan Deniz Seki’nin, yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Deniz Seki'nin son hali sosyal medyayı salladı

Son dönemlerde konserleriyle ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla eski halinden eser olmadığını kanıtladı.

Deniz Seki'nin saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki ile çekildiği fotoğrafına "Kendi sayfanda görmesek, sen olduğuna inanmazdık" şeklinde yorumlar yapıldı. Deniz Seki ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

deniz-seki-estetikle-taninmayacak-h-ch3z

Estetikle bambaşka birine dönüşen Deniz Seki, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çoğu seveni, onu eski haliyle daha çok beğendiğini belirtti.

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Deniz Seki Deniz Seki estetik

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