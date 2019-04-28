Deniz Seki'nin son hali sosyal medyayı salladı

Son dönemlerde konserleriyle ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla eski halinden eser olmadığını kanıtladı.

Deniz Seki'nin saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki ile çekildiği fotoğrafına "Kendi sayfanda görmesek, sen olduğuna inanmazdık" şeklinde yorumlar yapıldı. Deniz Seki ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Deniz Seki, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çoğu seveni, onu eski haliyle daha çok beğendiğini belirtti.

