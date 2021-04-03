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Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

03.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Üç ay içerisinde 25 kilo vererek 36 bedene kadar inen Deniz Seki'nin son hali sevenlerini şaşırttı. Ünlü şarkıcı kilo verme süreci hakkında konuştu.

Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren şarkıcı, yeni albüm çalışmalarına tam gaz devam ettiğini söyledi.

Snob Magazin'in haberine göre, yeni albümünün kapak çekimi sonrası Vadistanbul The Galliard restorana yemeğe gelen Deniz Seki, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" dedi.

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'KENDİMİ SEVİYORUM'

Verdiği kilolar hakkında da konuşan Deniz Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" ifadelerini kullandı.

DENİZ SEKİ NASIL KİLO VERDİ?

Şarkıcı, 2018 yılında 90 kiloyken zayıflamak için ameliyat masasına yatmış ve operasyonun ardından 33 kilo vermişti.

'ŞEYDA SİHİRLİ DEĞNEĞİYLE HAYATIMA DOKUNDU'

Zaman içinde yeniden kilo alan Seki, bu kez daha kalıcı bir çözüm bulmak istedi ve beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Beslenme uzmanı Şeyda Coşkun’la çalışmaya başlayan şarkıcı, 3 ayda 25 kilo verdi. Deniz Seki, artık kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyledi: “Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu. Şeyda sihirli değneğiyle hayatıma dokundu.

'UYKU DÜZENİM DEĞİŞTİ'

Öyle bir düzene oturdu ki her şey, artık 18.30’dan sonra bir şey yemek istemiyorum. Uyku düzenim bile değişti. Çocuklar gibi erkenden uykum geliyor. Sabah da 07:30-08:00 gibi ayaklanıyorum.

Ameliyat olduğuma pişman mıyım; o dönem öyle gerekiyordu. Ama ameliyat yetmiyor. Mutlaka spor yapman, yediğine içtiğine dikkat etmen gerekiyor. Şeyda bana kan grubuma göre de beslenme önerisinde bulundu, protein ağırlıklı beslenmem gerektiğini söyledi. Artık diyet bozmak gibi bir şey yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu. Kafa yapım değişti.”

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Deniz Seki
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