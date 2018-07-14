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Deniz Seki: 'Ömrüm Sezen Aksu'nun ömrüne feda olsun'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

Deniz Seki, Sezen Aksu'nun yaş günün Bodrum'da sahne aldığı mekânda kutladı. Seki, 'Ömrümden alıp Sezen'ninkine eklesinler' dedi.

Deniz Seki: 'Ömrüm Sezen Aksu'nun ömrüne feda olsun'

Deniz Seki, kariyerinde önemli bir paya sahip olan Sezen Aksu'yu yaş gününde unutmadı.

deniz seki

Seki, Bodrum'da sahne aldığı mekânda Aksu'nun 64'üncü yaş gününü “Hani deselerdi ki ömründen bir saat, bir gün, üç gün her neyse verir misin, Sezen Aksu’nun ömrü uzasın diye bir şey deseler ben gerçekten ömrümden feda edip onun ömrü uzasın diye kendi ömrümden ona ömür vermek isterim. O kadar kıymetli bir ozan, o kadar kıymetli şair, şarkıcı, yorumcu, besteci. Seni çok seviyorum Sezen Aksu… İyi ki doğdun…” sözleriyle kutladı.

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Deniz Seki sezen aksu

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